Москва14 авгВести.В Горловке Донецкой Народной Республики произошла атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате ударов пострадали семь человек, сообщил мэр города Иван Приходько.
По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки в результате атаки БПЛА ВФУ возросло до семинаписал глава города в MAX
Незадолго до этого Приходько сообщал о шести пострадавших жителях из числа гражданского населения. Они получили ранения различной степени тяжести.
Это произошло в результате удара БПЛА Украины по центру города.