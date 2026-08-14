Приходько: из-за атаки БПЛА по Горловке пострадали семь мирных жителей

ВСУ ударили беспилотниками по центру Горловки, пострадали семеро гражданских Приходько: из-за атаки БПЛА по Горловке пострадали семь мирных жителей

Москва14 авг Вести.В Горловке Донецкой Народной Республики произошла атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате ударов пострадали семь человек, сообщил мэр города Иван Приходько.

По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки в результате атаки БПЛА ВФУ возросло до семи написал глава города в MAX

Незадолго до этого Приходько сообщал о шести пострадавших жителях из числа гражданского населения. Они получили ранения различной степени тяжести.

Это произошло в результате удара БПЛА Украины по центру города.