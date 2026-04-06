ВСУ ударили по зданию окружной администрации в ЛНР, есть пострадавшие

Москва6 апр Вести.Украинские боевики нанесли удар по зданию администрации Старобельского муниципального округа ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Очередной подлый варварский удар ВСУ. В разгар рабочего дня укронацисты прицельно ударили по зданию Администрации Старобельского муниципального округа написал Пасечник в мессенджере MAX

Он отметил, что сотрудники успели эвакуироваться, однако ранения получили прохожие - девушка 2001 года рождения и мужчина 1946 года рождения. У пенсионера серьезные травмы, он находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

В результате вражеской атаки повреждены также отделение МФЦ, ДК, банк и магазин. Опасность повторных ударов сохраняется.