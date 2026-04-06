Москва6 апрВести.Украинские боевики нанесли удар по зданию администрации Старобельского муниципального округа ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Очередной подлый варварский удар ВСУ. В разгар рабочего дня укронацисты прицельно ударили по зданию Администрации Старобельского муниципального округанаписал Пасечник в мессенджере MAX
Он отметил, что сотрудники успели эвакуироваться, однако ранения получили прохожие - девушка 2001 года рождения и мужчина 1946 года рождения. У пенсионера серьезные травмы, он находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.
В результате вражеской атаки повреждены также отделение МФЦ, ДК, банк и магазин. Опасность повторных ударов сохраняется.