Пепловый выброс на 6,5 км зафиксирован из вулкана Шивелуч на Камчатке

Москва18 мая Вести.На Камчатке продолжается извержение вулкана Шивелуч, исполин выбросил пепел на высоту 6,5 км над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические пресс-служба и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН на официальном сайте.

Сводка по вулканической активности: извержение вулкана продолжается. Взрывы выбрасывают пепел на высоту до 6,5 км над уровнем моря, пепловое облако распространяется на юго-восток от вулкана написали в источнике

Шивелучу присвоен оранжевый авиационный цветовой код.