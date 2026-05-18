Москва18 маяВести.На Камчатке продолжается извержение вулкана Шивелуч, исполин выбросил пепел на высоту 6,5 км над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические пресс-служба и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН на официальном сайте.
Сводка по вулканической активности: извержение вулкана продолжается. Взрывы выбрасывают пепел на высоту до 6,5 км над уровнем моря, пепловое облако распространяется на юго-восток от вулкананаписали в источнике
Шивелучу присвоен оранжевый авиационный цветовой код.