В ДТП в Керчи травмы получили семь человек

Выехавшая на встречку "Газель" спровоцировала ДТП с 7 пострадавшими в Керчи В ДТП в Керчи травмы получили семь человек

Москва17 апр Вести.В Керчи столкнулись два автомобиля, в аварии пострадали семь человек, сообщает полиция Крыма в мессенджере MAX.

ДТП произошло утром 17 апреля на улице Чкалова.

По предварительным данным, автомобиля "Газель NEXT" под управлением 61‑летнего водителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Daewoo, за рулем которого находилась 51‑летняя женщина, проходящая обучение в автошколе.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и четыре пассажира автомобиля "Газель", а также водитель и пассажир автомобиля Daewoo отмечается в публикации

Все пострадавшие госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.