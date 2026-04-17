Москва17 апрВести.В Керчи столкнулись два автомобиля, в аварии пострадали семь человек, сообщает полиция Крыма в мессенджере MAX.
ДТП произошло утром 17 апреля на улице Чкалова.
По предварительным данным, автомобиля "Газель NEXT" под управлением 61‑летнего водителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Daewoo, за рулем которого находилась 51‑летняя женщина, проходящая обучение в автошколе.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и четыре пассажира автомобиля "Газель", а также водитель и пассажир автомобиля Daewooотмечается в публикации
Все пострадавшие госпитализированы.
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.