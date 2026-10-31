Взрыв прогремел в Сумах В Сумах на севере Украины произошел взрыв

Москва31 окт Вести.В городе Сумы на севере Украины произошел взрыв. Об этом пишут украинские СМИ.

По их данным, в некоторых районах Сумской области звучит воздушная тревога.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил об ударах по ТЭЦ в Киеве, а также по четырем электроподстанциям и объекту газораспределения в Днепропетровской области, по ТЭЦ в Шостке Сумской области, по железнодорожной инфраструктуре в Днепре и Харькове.

В свою очередь Минобороны РФ заявляло, что российские военные в ночь на 31 октября ударили беспилотниками по энергетическим и логистическим объектам Украины, работающим в интересах ВПК, а также по морским судам, задействованным для нужд ВСУ.