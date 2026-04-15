World Gymnastics вынесла предупреждение Ильтеряковой за инцидент с флагом

Москва15 апр Вести.Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) вынесла официальное предупреждение российской спортсменке Софии Ильтеряковой за инцидент, произошедший во время церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии. Об этом сообщается на сайте организации 15 апреля 2026 года.

В марте 15-летняя Ильтерякова, выступавшая в нейтральном статусе, заняла второе место в упражнениях с обручем. После включения гимна Украины, когда победительница Таисия Онофрийчук и итальянка София Раффаэли повернулись к своим флагам, Ильтерякова осталась стоять спиной.

Федерация гимнастики Украины ранее требовала лишить россиянку нейтрального статуса. World Gymnastics подчеркнула, что любое аналогичное нарушение протокола в будущем приведет к лишению спортсменки ее статуса нейтрального атлета. Организация также отметила необходимость уточнения протокола церемоний награждения.