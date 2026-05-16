Москва16 маяВести.В ночь на 16 мая в Ивьевском районе в Белоруссии, в Германии и в Новосибирской области зафиксировали северное сияние. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).
В Telegram-канале Лаборатории уточняется, что пик пришелся на интервал с 01:00 до 04:00 по московскому времени, а пиковая интенсивность находилась на уровне 8 из 10.
На сайте Лаборатории, согласно диаграмме индекса интенсивности полярных сияний, сообщается, что на момент 10:00 по мск 16 мая уровень индекса составляет 6 баллов.
2 апреля в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН заявили о северном сиянии, которое будет заметно в северных и северо-западных регионах России.