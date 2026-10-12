Москва12 октВести.Актер Леонид Ярмольник прокомментировал информацию о состоянии актрисы театра и кино Марины Нееловой. Его слова передает KP.RU.
Что-то случились дома. Говорят, она упала. Но что именно случилось, я толком не знаю. В субботу все было хорошо. Наш спектакль прошел с большим успехомсказал он
Ранее сообщалось о госпитализации Нееловой. По данным СМИ, артистка сломала шейку бедра, после чего ей вызвали скорую помощь.
Как отмечалось, 79-летняя Неелова была доставлена в одну из московских больниц.