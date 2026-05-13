Москва13 мая Вести.Аэропорт Туношна в Ярославле временно приостановил работу, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ведомство опубликовало уведомление об этом в мессенджере MAX в 19.47 по московскому времени в среду, 13 мая.

Аэропорт ЯРОСЛАВЛЬ (Туношна) … Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в заявлении

В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее в среду аэропорт Ярославля уже прекращал работу и возобновил ее 15.00 по московскому времени 13 мая.