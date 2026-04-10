ЮАР обсуждает с Россией вопрос подготовки первой в Африке женщины-космонавта

Москва10 апр Вести.Южно-Африканская Республика (ЮАР) ведет переговоры с Роскосмосом о подготовке первой в истории Африки женщины-космонавта.

Об этом РИА Новости сообщил главный исполнительный директор космического агентства ЮАР Хумбулани Мудау.

Цель ЮАР — отправить в космос первую африканскую женщину, и мы изучаем этот вопрос. В настоящее время ведутся обсуждения с Роскосмосом заявил собеседник агентства на полях Российского космического форума

Мудау также выразил надежду на успешное завершение этих переговоров.

9 апреля генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Баканов в интервью журналистке ИС "Вести" Марине Громовой рассказал о задачах Недели космоса.