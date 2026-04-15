Юлия Пересильд сыграет главную роль в спортивной драме "Учитель фехтования"

Москва15 апр Вести.Заслуженная артистка РФ, актриса Юлия Пересильд и народный артист РФ, актер Юрий Стоянов сыграют главные роли в новой спортивной драме "Учитель фехтования" режиссера Антона Маслова, сообщила пресс-служба кинопрокатной компании "Атмосфера кино".

Спортивная драма выйдет в кинотеатрах осенью 2026 года...

В центре сюжета - история противостояния двух саблисток: Марины Яковлевой (Юлия Пересильд) и олимпийской чемпионки Карины Григорян (Софья Каштанова). Наставником спортсменок станет легендарный тренер Адаров (Юрий Стоянов).

Роли в фильме также исполнят Дмитрий Чеботарев, Ульяна Пылаева, Сергей Шанин, Полина Романова, Лиза Климова и Татьяна Филатова.