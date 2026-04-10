Юрист Андрюхина: выгул собаки в парке без поводка приведет к штрафу в 3 тыс руб

Москва10 апр Вести.Доцент кафедры административного права и процесса Университета имени Кутафина Элина Андрюхина рассказала о штрафе в размере 3 тысяч рублей за выгул собаки без поводка в парке, передает ТАСС.

Для граждан размер взыскания составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составляет от 5 до 10 тысяч рублей, а для юрлиц – 15 – 30 тысяч.

Штраф предусмотрен за выгул собак без поводка в магазинах, учреждениях, рынках, детских площадках и парках, а также на территории образовательных учреждений.

Ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных регулируется Кодексом РФ об административных правонарушениях.