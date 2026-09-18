Юрист объяснил, можно ли при переезде перенести могилу родственника Юрист Хаминский: при переезде можно инициировать перезахоронение родственника

Москва18 сен Вести.При переезде в дальний регион человек может инициировать перезахоронение родственника, чтобы его могила не осталась заброшенной. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в комментарии RT.

При этом он отметил, что сам по себе переезд в другой дальний регион не дает права перенести могилу.

Но родственник может инициировать эксгумацию останков и их перезахоронение на другом кладбище сказал Хаминский

Он отметил, что речь идет именно о перезахоронении, а не о переносе права на могильный участок. По словам юриста, общие вопросы погребения регулирует федеральный закон «О погребении и похоронном деле». Он также и учитывает волеизъявление умершего и пожелания родственников.

Однако единого федерального административного порядка перезахоронения конкретного человека закон не устанавливает добавил Хаминский

Он пояснил, что конкретные правила эксгумации и перезахоронения устанавливаются органами местного самоуправления. Поэтому, как заметил юрист, по этому вопросу следует обращаться в уполномоченный муниципальный орган по месту первоначального захоронения.

Хаминский также обратил внимание на необходимость соблюдения санитарных требований при перезахоронении.