Москва6 апр Вести.Южнокорейские авиакомпании ведут переговоры с российской стороной о возможности возобновления прямых рейсов, сообщил президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо в беседе с ТАСС.

Он отметил, что представители авиалиний Южной Кореи участвовали в Международном транспортно-логистическом форуме и в настоящее время обсуждают возможные варианты решений, которые устроят обе стороны. По словам собеседника агентства, интерес к восстановлению авиасообщения между двумя странами связан в том числе со спросом корейских компаний на российские товары.

Это ресурсы, энергетика и сельское хозяйство, нефтехимия, алюминий, цветные металлы сказал Пак

Он добавил, что поставки из Южной Кореи в Россию осложнены обширными санкционными ограничениями, затрагивающими более тысячи товаров.

Ранее Пак Чжон Хо сообщил, что республика готовит тестовый рейс контейнеровоза по Севморпути в сентябре. Он уточнил, что маршрут может сыграть ключевую роль для развития экономики Южной Кореи.