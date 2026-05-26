Южнокорейская компания Lotte будет продолжать свою деятельность в России Южнокорейская Lotte заявила о своих планах продолжать работу в России

Москва26 мая Вести.Южнокорейская компания Lotte подтвердила свое намерение продолжать деятельность в России и вносить вклад в российское общество.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий компании Lotte Corporation.

Несмотря на уход глобальных компаний с российского рынка, Lotte остается в России и выполняет свою социальную ответственность как одна из ведущих компаний Южной Кореи заявили в компании

В Lotte напомнили, что еще до начала конфликта на Украине они оказывали поддержку различным социальным и культурным проектам в РФ, включая Пушкинскую литературную премию и помощь детским домам-побратимам. По заявлению Lotte Corporation, на текущий момент подобные социальные инициативы продолжаются в более ограниченном формате из-за геополитических факторов, однако они не приостановлены.

Мы намерены и дальше вносить вклад в российское общество на основе руководящих принципов группы и штаб-квартиры гостиничного бизнеса подчеркнули в Lotte Corporation

Ранее стало известно, что американский производитель продуктов питания и напитков PepsiCo получил в России право на пять новых товарных знаков для выпуска и реализации энергетиков. Заявки были поданы в Роспатент в октябре 2024 года от имени компании "ПепсиКо", а положительное решение о регистрации ведомство вынесло в феврале 2025 года. Именно так компания PepsiCo получила возможность выпускать и продавать на российском рынке энергитические напитки под маркой DriveMe в пяти вариациях.