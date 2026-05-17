За десять лет средний размер социальной пенсии в России увеличился в два раза

Москва17 мая Вести.Средний размер социальной пенсии в России продемонстрировал двукратный рост за последние десять лет, достигнув показателя в 16,5 тысячи рублей.

Об этом свидетельствуют результаты анализа официальных статистических данных Социального фонда России (СФР), которые приводит ТАСС.

В отчетных материалах указывается, что в двух субъектах РФ были зафиксированы рекордные показатели: ежемесячные начисления неработающим пожилым гражданам впервые преодолели порог в 40 тысяч рублей.

Согласно данным ведомства, в апреле 2026 года средняя величина соцпенсии составила 16 583 рублей. В апреле 2016 года данный показатель составлял 8 634 рубля. Таким образом, совокупный объем увеличения выплаты за десять лет составил порядка восьми тысяч рублей.

Ранее Соцфонд проиндексировал пенсии по государственному обеспечению на 6,8%, очередное повышение выплат коснулось около 4 млн россиян.