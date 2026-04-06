За надругательство над девушкой-инвалидом жительницу Урала осудили на 9,5 лет

Москва6 апр Вести.В Свердловской области вынесен приговор в отношении жительницы Карпинска, которая жестоко надругалась над девушкой-инвалидом. Наталью Бродовикову отправили в колонию на 9,5 лет, сообщает пресс-служба судов региона.

Преступление произошло в мае 2025 года. Согласно материалам уголовного дела, фигурантка, будучи пьяной, избила потерпевшую и совершила с ней насильственные действия сексуального характера. После случившегося девушка покончила с собой.

Карпинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Натальи Бродовиковой... С учетом обстоятельств совершения преступления, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновной, и наказания, назначенного за совершение другого преступления, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев говорится в Telegram-канале инстанции

Отмечается, что свою вину осужденная не признала. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные сроки.