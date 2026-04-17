Дорожный мастер пойдет под суд по делу о сходе 9 вагонов в Красноярском крае

Москва17 апр Вести.Дорожный мастер транспортной организации престанет перед судом в Красноярском крае за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба. Следствие считает, что по его вине сошли с рельс девять грузовых вагонов, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России в Telegram-канале.

В апреле прошлого года в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги сошли с путей девять вагонов, груженые черным ломом металла. При этом опрокидывания не произошло.

… обвиняемый … не обеспечил надлежащее содержание и проведение ремонтных работ, что привело к уширению рельсовой колеи до сверхнормативных величин и повлекло сход девяти грузовых вагонов отметили в пресс-службе

Собственникам вагонов был причинен ущерб на сумму свыше 9,4 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.