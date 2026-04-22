Москва22 апр Вести.Силовики задержали гражданина России, планировавшего по заданию украинских спецслужб подорвать самодельную бомбу у объектов Минобороны РФ в Москве. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Установлено, что мужчина 1981 г.р. сам установил контакт через Telegram с украинскими боевиками и по их заданию прибыл в Москву для совершения теракта с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ). Ему предоставили подробные инструкции о совершении террористического акта, а после обещали выезд на Украину для участия в боевых действиях против бойцов Вооруженных Сил (ВС) РФ.

У задержанного изъят смартфон, использовавшийся для связи с куратором… Фигурант дал признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию террористических организаций Украины, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической в России).