Поджигатель иномарок в Краснодаре задержан в Кореновске

Москва14 мая Вести.Задержан серийный поджигатель иномарок на придомовых парковках в Краснодаре, сообщает краевой главк МВД. Им оказался 23-летний житель Кореновска.

Во дворе многоэтажки на улице Новороссийской пироман облил бензином и поджег Toyota Land Cruiser.

Неделю спустя он вновь поджег BMW на той же улице, сгорели еще на две иномарки сообщает полиция Кубани в MAX

Поджигатель был задержан правоохранителями в Кореновске. По предварительным данным, он действовал из корыстных побуждений. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".