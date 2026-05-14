Москва14 маяВести.Задержан серийный поджигатель иномарок на придомовых парковках в Краснодаре, сообщает краевой главк МВД. Им оказался 23-летний житель Кореновска.
Во дворе многоэтажки на улице Новороссийской пироман облил бензином и поджег Toyota Land Cruiser.
Неделю спустя он вновь поджег BMW на той же улице, сгорели еще на две иномаркисообщает полиция Кубани в MAX
Поджигатель был задержан правоохранителями в Кореновске. По предварительным данным, он действовал из корыстных побуждений. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".