СКР: задержаны еще три боевика из банд Басаева и Хаттаба

Москва10 апр Вести.Следственным комитетом России во взаимодействии с ФСБ, МВД и Росгвардией задержаны три участника нападения на российских военнослужащих в 1999-м и 2000 годах, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Злоумышленники входили в состав банд Басаева и Хаттаба. Нападения проходили в Чечне и Дагестане. Тогда погибли 379 российских военных, правоохранителей и представителей органов власти, ранения получили более 800 человек.

Это Хадис Халилов, Али Алиев и Турко Балтиев указала Петренко

Всем троим предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.