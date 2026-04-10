Москва10 апрВести.Следственным комитетом России во взаимодействии с ФСБ, МВД и Росгвардией задержаны три участника нападения на российских военнослужащих в 1999-м и 2000 годах, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Злоумышленники входили в состав банд Басаева и Хаттаба. Нападения проходили в Чечне и Дагестане. Тогда погибли 379 российских военных, правоохранителей и представителей органов власти, ранения получили более 800 человек.
Это Хадис Халилов, Али Алиев и Турко Балтиевуказала Петренко
Всем троим предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.