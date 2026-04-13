Москва13 апр Вести.Противодействовать сатанизму и грязи западных элит, ложь которых вскрылась после публикации скандальных файлов Джеффри Эпштейна, можно только с пониманием традиционных ценностей. Об этом в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала дело Эпштейна чудовищной историей.

Вся эта грязь, расчеловечивание всех этих элит, их вранье, - ведь это не лицемерие, это просто прямая ложь, - весь этот сатанизм, - нашли свое подтверждение. Вот это то, что мы говорили. И поэтому традиционные ценности... Не потому что нечего больше предложить, не потому что конъюнктура дня такая, а потому что противодействовать этому сатанизму, расчеловечиванию, бесконечной грязи можно только тогда, когда ты понимаешь, где истинные ценности отметила Мария Захарова

В 2019 году финансисту Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

Публикация этой зимой министерством юстиции США миллионов внутренних документов, касающихся Эпштейна, раскрыла связи покойного финансиста и сексуального преступника со многими видными деятелями политики, финансов, науки и бизнеса.