Москва15 апр Вести.Арбитражный суд рассмотрел заявления блогера-застройщика Сергея Домогацкого о банкротстве и выводе активов. Изучался, в том числе, вопрос о неправомерном выводе более 50 миллионов рублей в его пользу, пишет Telegram-канал "112".

Адвокат пострадавших от схемы Домогацкого Александр Зорин заявил, что рассмотрение жалоб намеренно затягивалось.

Сергея Домогацкого признали банкротом говорится в публикации

Юрист сообщал о более чем 30 поданных обращениях в России, и десятках – от потерпевших на Бали.

Жертвами аферы Домогацкого с покупкой вилл на острове стали граждане нескольких государств, отмечает издание. Особый резонанс был вызван ранее рекламой вымышленных вилл несколькими российскими знаменитостями.

Многомиллионную аферу продолжают расследовать правоохранители России и Индонезии. Сам Домогацкий находится за рубежом.

Ранее сообщалось, что одному москвичу удалось вернуть 250 тысяч долларов, которые он вложил в "строительство" виллы на Бали, поверив знаменитому блогеру.