Здание XIX века во Владикавказе стало объектом культурного наследия Во Владикавказе особняк XIX века стал объектом культурного наследия

Москва21 ноя Вести.Особняк XIX века во Владикавказе стал объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в ГБУ "Наследие Алании", передает ТАСС.

Здание во Владикавказе на пересечении улиц Бутырина, 5 и Ленина, 9 "Особняк А. - Г. Ахундова" стало объектом культурного наследия регионального значения говорится в сообщении

Отмечается, что двухэтажный кирпичный дом построили в конце XIX века. Его владелец, Адиль-Гирей Ахундов заказал помещение для Владикавказского отделения Санкт-Петербургского страхового общества. Позднее особняк перешел к подполковнику царской армии Ирзабеку Ахундову - внучатому племяннику драматурга Мирзы Фатали Ахундова.

В начале ХХ века здание передали органам госбезопасности Северной Осетии. С тех пор в нем размещались службы безопасности, милиция и полиция. Сегодня здесь находится приемная МВД по республике.

В "Наследии Алании" рассказали, что за прошедшие годы особняк лишился металлической пирамидальной башни с куполом, однако в целом сохранился хорошо. Как уточняется, это редкий пример кирпичного здания города конца XIX века, сохранившего исторический облик.