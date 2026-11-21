Москва21 нояВести.Особняк XIX века во Владикавказе стал объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в ГБУ "Наследие Алании", передает ТАСС.
Здание во Владикавказе на пересечении улиц Бутырина, 5 и Ленина, 9 "Особняк А. - Г. Ахундова" стало объектом культурного наследия регионального значенияговорится в сообщении
Отмечается, что двухэтажный кирпичный дом построили в конце XIX века. Его владелец, Адиль-Гирей Ахундов заказал помещение для Владикавказского отделения Санкт-Петербургского страхового общества. Позднее особняк перешел к подполковнику царской армии Ирзабеку Ахундову - внучатому племяннику драматурга Мирзы Фатали Ахундова.
В начале ХХ века здание передали органам госбезопасности Северной Осетии. С тех пор в нем размещались службы безопасности, милиция и полиция. Сегодня здесь находится приемная МВД по республике.
В "Наследии Алании" рассказали, что за прошедшие годы особняк лишился металлической пирамидальной башни с куполом, однако в целом сохранился хорошо. Как уточняется, это редкий пример кирпичного здания города конца XIX века, сохранившего исторический облик.