Москва21 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский лично звонит заместителям руководителя своего офиса Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и призывает их игнорировать указания начальника. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Гончаренко в своем Telegram-канале пообещал подписчикам "инсайд с Банковой" – улицы, где расположен офис Зеленского.

Зеленский лично звонит заместителям главы Офиса Президента и говорит, что они могут не выполнять поручения Буданова. А если Буданов вызывает к себе чиновников, то им говорят, что они могут и не ходить туда написал нардеп

Он также обратил внимание, что после увольнения экс-главы офиса Андрея Ермака ни один из его заместителей так и не был заменен. Ермака уволили с должности главы офиса президента Украины в конце ноября на фоне коррупционного скандала, однако ему так и не были выдвинуты обвинения.

По словам Гончаренко, напряженность в отношениях между Зеленским и Будановым очевидна не только сотрудникам офиса, но и многим зарубежным партнерам Киева. Депутат отметил, что практически не было случаев, чтобы президент летал в заграничные командировки без Ермака, и ни разу — в сопровождении Буданова.

О непростых отношениях между ними говорили и ранее, а Зеленский предпринимал неоднократные попытки ослабить влияние Буданова. Нынешний глава офиса Зеленского рассматривается и на Украине, и на Западе как возможный кандидат на пост будущего президента страны, что делает его потенциальным соперником Зеленского на будущих выборах. Согласно январскому опросу Киевского института, Буданов обошел в рейтинге доверия как Зеленского, так и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.