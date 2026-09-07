Москва7 сенВести.Ощущаемое сейсмособытие магнитудой 4.4 зафиксировали на востоке полуострова Камчатка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.
Землетрясение произошло в точке с координатами 56.25° северной широты, 163.05° восточной долготы, на глубине шесть километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,4. Эпицентр землетрясения находился в горной местности на территории Усть-Камчатского округа, в 32 километрах восточнее поселка Усть-Камчатскотметили в пресс-службе
Там также уточнили, что подземные толчки могли ощущаться силой до пяти баллов в Усть-Камчатске, в населенных пунктах Карагинского района — до трех баллов, Пенжинского района — до двух баллов.