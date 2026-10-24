Землетрясение магнитудой 5.2 произошло на Камчатке Землетрясение магнитудой 5.2 зафиксировали в 114 км от столицы Камчатки

Москва24 окт Вести.Сейсмособытие, магнитуда которого составила 5.2, зарегистрировали ученые в Тихом океане в 114 км от Петропавловска-Камчатского, сообщили в специализированном сервисе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН для оперативного оповещения о землетрясениях на полуострове в мессенджере МАХ.

Время UTC: 24 OCT 2026 20.35.00 (23.35.00 мск - ред.). Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 114. Магнитуда (Ml): 5.2 написали в источнике

Эпицентр подземных толчком находился на глубине 17,7 км.