Москва11 июн Вести.В Тихом океане, возле Командорских островов Камчатского края, сегодня было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональный филиал Единой Геофизической службы РАН.

Там отметили, что тревога цунами не объявлялась.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 16.44 по местному времени (07.44 мск) ... Очаг залегал на глубине 28 км под морским дном говорится в сообщении

Эпицентр находился в 483 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского и в 42 км юго-западнее села Никольское – единственного населенного пункта на Командорских островах, на острове Беринга.

По данным регионального главка МЧС, в Никольском сейсмособытие могли ощутить силой до трех баллов.