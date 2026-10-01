Москва1 октВести.Сейсмособытие магнитудой 4.1 произошло в Тихом океане в 250 км от Петропавловска-Камчатского, сообщил сервис автоматического оповещения о землетрясениях на Камчатке, созданный Камчатским филиалом Единой геофизической службы РАН, в мессенджере МАХ.
Время UTC: 01 OCT 2026 19.54.56 (22.54.56 мск - ред.). Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 250 (км - ред.). Магнитуда (Ml): 4.1написали в источнике
Там также уточнили, что эпицентр подземных толчков располагался на глубине 21.6 км.