Землетрясение зафиксировано у берегов Камчатки Землетрясение магнитудой 4.1 произошло у берегов Камчатки

Москва1 окт Вести.Сейсмособытие магнитудой 4.1 произошло в Тихом океане в 250 км от Петропавловска-Камчатского, сообщил сервис автоматического оповещения о землетрясениях на Камчатке, созданный Камчатским филиалом Единой геофизической службы РАН, в мессенджере МАХ.

Время UTC: 01 OCT 2026 19.54.56 (22.54.56 мск - ред.). Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 250 (км - ред.). Магнитуда (Ml): 4.1 написали в источнике

Там также уточнили, что эпицентр подземных толчков располагался на глубине 21.6 км.