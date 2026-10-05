Москва5 октВести.Женщина (1985 г.р.) и ребенок (2023 г.р.) погибли при пожаре в садовом доме в Богородском городском округе. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Московской области.
Трагедия произошла ранним утром 4 октября в поселке им. Воровского, СНТ «Станкоагрегат»
На пульт диспетчера Ногинского пожарно-спасательного гарнизона поступил вызов о возгорании в садовом доме … К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение строения по всей площади. Кровля дома прогорела и обрушиласьговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В ходе тушения и разбора завалов были обнаружены тела двух погибших.
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети или масляного электрообогревателя.