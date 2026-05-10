В Севастополе женщина сорвалась с 10-метровой высоты при спуске к морю

Москва10 мая Вести.В Севастополе спасатели эвакуировали со склона женщину, которая упала с 10-метровой высоты при спуске к морю. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

По словам главы города, в спасательную службу поступило сообщение о том, что на мысе Фиолент в районе остановки "Маяк" с крутого склона сорвалась женщина.

Во время спуска к морю женщина оступилась и упала с высоты около 10 метров на скальную полку, получив различные травмы сказано в сообщении

Развожаев отметил, что спасатели поднимали пострадавшую на носилках на высоту порядка 70 метров в условиях сложного скального рельефа и темноты. Женщину передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Губернатор напомнил жителям и туристам, что спуски к диким пляжам в районе остановки "Маяк" опасны для жизни. Участки мыса Фиолент не оборудованы для безопасного прохода, а неустойчивый грунт и крутые обрывы значительно повышают риск падения.