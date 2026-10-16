Житель Челябинска открыл стрельбу с балкона своей квартиры, он задержан В Челябинске задержали мужчину, стрелявшего с балкона

Москва16 окт Вести.Сотрудники полиции Челябинска задержали мужчину, который открыл стрельбу с балкона своей квартиры на шестом этаже, сообщает 74.RU.

ЧП произошло 16 октября в микрорайоне Вишневая горка.

Как рассказали очевидцы, выстрелы они слышали с 4 часов утра. Соседи вызвали полицию, но мужчина не открыл им дверь.

Через некоторое время правоохранителям все же удалось попасть в квартиру стрелка. Им оказался 30-летний мужчина. При осмотре жилища были обнаружены пневматический и травматический пистолеты. Полицейские уточнили, что разрешение на оружие у мужчины есть.

Нарушитель был установлен и доставлен в отдел полиции "Центральный", сейчас с ним работают. Мотивы его поведения устанавливаются рассказал представитель челябинского УМВД

Решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности.