Кулемзин: в Донецке в результате атаки БПЛА пострадал мужчина

Житель Донецка пострадал в результате атаки украинского БПЛА Кулемзин: в Донецке в результате атаки БПЛА пострадал мужчина

Москва17 июн Вести.Украинский БПЛА нанес новый удар по территории Донецкой Народной Республики. На этот раз удар был произведен по Донецку, в результате чего пострадал один человек, сообщает Алексей Кулемзин.

Глава муниципального образования отметил, что происшествие случилось в Петровском районе Донецка.

В результате атаки БПЛА пострадал мужчина 1976 года рождения написал он в MAX

После оказанной ему медицинской помощи пострадавший отказался от дальнейшей госпитализации.

Ранее также сообщалось об атаке Украины на Белгородскую область, в результате чего пострадали два бойца подразделения "Орлан".