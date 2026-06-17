Москва17 июнВести.Украинский БПЛА нанес новый удар по территории Донецкой Народной Республики. На этот раз удар был произведен по Донецку, в результате чего пострадал один человек, сообщает Алексей Кулемзин.
Глава муниципального образования отметил, что происшествие случилось в Петровском районе Донецка.
В результате атаки БПЛА пострадал мужчина 1976 года рождениянаписал он в MAX
После оказанной ему медицинской помощи пострадавший отказался от дальнейшей госпитализации.
Ранее также сообщалось об атаке Украины на Белгородскую область, в результате чего пострадали два бойца подразделения "Орлан".