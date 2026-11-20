Кемеровчанин задержан за то, что посадил десятилетнего сына на цепь

Житель Кузбасса задержан за истязание десятилетнего сына Кемеровчанин задержан за то, что посадил десятилетнего сына на цепь

Москва20 ноя Вести.Сотрудники отдела полиции по Промышленновскому муниципальному округу задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в незаконном лишении свободы и истязании, сообщила пресс-служба УМВД России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.

В отдел через службу 112 обратился десятилетний мальчик, пояснивший, что отец удерживает его на цепи. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские, сотрудники следственных органов СУ СК России и прокуратуры. Мужчину задержали.

Предварительно установлено, что мужчина привязывал сына на цепь в "воспитательных" целях, а также систематически причинял телесные повреждения написали в пресс-службе

Следователи следственного управления СК России по региону возбудили уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы и истязании.

Дети изъяты и помещены в государственное учреждение.