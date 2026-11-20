Москва20 нояВести.Сотрудники отдела полиции по Промышленновскому муниципальному округу задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в незаконном лишении свободы и истязании, сообщила пресс-служба УМВД России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.
В отдел через службу 112 обратился десятилетний мальчик, пояснивший, что отец удерживает его на цепи. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские, сотрудники следственных органов СУ СК России и прокуратуры. Мужчину задержали.
Предварительно установлено, что мужчина привязывал сына на цепь в "воспитательных" целях, а также систематически причинял телесные повреждениянаписали в пресс-службе
Следователи следственного управления СК России по региону возбудили уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы и истязании.
Дети изъяты и помещены в государственное учреждение.