Жительница Петропавловска-Камчатского погибла при пожаре в многоэтажке При пожаре в Петропавловске-Камчатском погибла пожилая женщина

Москва14 апр Вести.В Петропавловске-Камчатском в результате пожара в многоквартирном доме погибла пожилая женщина. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

ЧП произошло на улице Владивостокской. Вызов поступил на пульт диспетчера в 7.53 по местному времени, однако спасателей задержала плотная парковка и ограниченное пространство во дворе дома, где произошло возгорание.

Автоцистерны не смогли проехать к подъезду — пожарные тянули магистральную линию около 40 м. Автолестница также не смогла подъехать и оперативно обеспечить доступ к окну квартиры, поэтому пришлось разворачивать трехколенную лестницу говорится в канале ведомства в мессенджере MAX.

Проникнув в квартиру, спасатели обнаружили пожилую женщину без признаков жизни.

Причина возгорания устанавливается.