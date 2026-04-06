Москва6 апр Вести.В подмосковных Химках 22-летняя местная жительница обвиняется в убийстве своего 27-летнего сожителя. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Московской области.

По данным следствия, 5 апреля обвиняемая, находясь в квартире, расположенной в Лобне, в ходе конфликта с сожителем ударила его ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался.

По данному факту уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Нападавшую задержали, ей также предъявили обвинение.

Проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления и иные предметы, имеющие значение для следствия, проведены допросы, планируется назначение судебно-медицинской, молекулярно-генетической, психолого-психиатрической, биологической и медико-криминалистической экспертиз говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.