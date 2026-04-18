Девушка пострадала при падении обломков БПЛА в Воронеже

Москва18 апр Вести.В Воронеже в результате атаки БПЛА ВСУ пострадала девушка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По его данным, она получила ушиб плеча при падении обломков дрона.

Ей уже оказана вся необходимая медицинская помощь пишет Гусев

Пострадавшая уже находится дома.

Также при атаке были повреждены некоторые конструкции в строящемся многоквартирном доме и стена сетевого магазина. Фрагменты уничтоженного дрона упали на крышу автомобиля. На местах работают сотрудники оперативных служб.

Всего, согласно сообщению Гусева, за ночь в Воронежской области были обнаружены и уничтожены 44 БПЛА в трех городах и девяти районах.