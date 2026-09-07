Жителя Камчатки задержали за угрозу взорвать гранату в жилом доме Житель Камчатки угрожал взорвать гранату в жилом доме

Москва7 сен Вести.Полицейские задержали жителя Петропавловска-Камчатского, угрожавшего взорвать гранату в многоквартирном жилом доме, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УМВД по региону.

По данным ведомства, вечером 6 сентября жителя дома на улице Бохняка сообщили в полицию, что один из соседей демонстрировал предмет, похожий на гранату, и угрожал взорвать его. Приехавший правоохранители оцепили место происшествия и эвакуировали жильцов.

На месте происшествия сотрудники уголовного розыска установили личность 43-летнего неработающего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства в одной из комнат жилого дома. При поддержке бойцов Росгвардии злоумышленник был задержан сказано в сообщении

Дома у злоумышленника нашли похожий на боеприпас предмет. Для установления степени опасности назначена взрывотехническая экспертиза.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, его поместили в ИВС.