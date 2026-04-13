Москва13 апр Вести.В Вологодской области в реке Ваге в районе деревни Абакумовской обнаружено тело 66-летнего журналиста районной газеты "Верховажский вестник" Владимира Басова. Об этом сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на информированный источник.

Тело было обнаружено в реке Ваге в районе деревни Абакумовской, в нескольких километрах от районного центра говорится в публикации

В ночь на 6 апреля Басов ушел из дома на Пионерской улице, не взяв с собой телефон. Родственники забили тревогу и обратились к спасателям. В ходе поисков 10 апреля на берегу разлившейся реки нашли следы обуви и сапог, которые опознали как принадлежавшие пропавшему. Затем к работе подключились водолазы, обследовавшие акваторию и прибрежную зону.

12 апреля тело журналиста было найдено в воде. По камерам видеонаблюдения установили, что ранним утром в день исчезновения Басов направлялся в сторону школьного стадиона. Причины гибели официально не названы. В социальных сетях обсуждают в том числе версию случайного утопления.

Владимир Басов проработал в журналистике более 35 лет. С 2000 года он трудился в "Верховажском вестнике", вел рубрику об охоте и рыбалке. Был членом Союза журналистов России, в 2015 году стал дипломантов областного конкурса имени Гиляровского в номинации "Репортаж года".