Москва18 апр Вести.Владимир Зеленский не только знал о подготовке диверсии на газопроводах "Северные потоки", но и дал на нее устное одобрение, сообщается в книге-расследовании журналиста WSJ Бояна Панчевски.

Книга "Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу" недавно вышла в Германии. Ее автор, сотрудник издания Wall Street Journal, подробно разбирает ход событий и их последствия на основе интервью с непосредственными участниками, следователями и представителями спецслужб.

Когда операция [по подрыву "Северных потоков"] начала обретать черты, [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный поставил Зеленского в известность, "чтобы спасти свою шкуру", как выразились два человека, знакомые с содержанием разговора говорится в книге

По данным Панчевски, экс-главком ВСУ Залужный обычно не информировал Зеленского о нюансах операций на территории Украины, но в отношении этой зарубежной акции действовал с повышенной осмотрительностью, фактически передав ответственность главе киевского режима.

Журналист пишет, что летом 2022 года ЦРУ узнало о планах и настояло на их отмене. Зеленский, по его сведениям, приказал Залужному остановить подготовку, однако тот проигнорировал указание.

Ранее Зеленский публично отрицал какую-либо связь с подрывом газопроводов.

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и лидер "Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в пятницу потребовали прекратить военную и финансовую помощь Киеву на фоне этих откровений.

Взрывы на экспортных газопроводах России в Европу — "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" — случились 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допускают версию саботажа. Оператор Nord Stream AG назвал ущерб беспрецедентным, а сроки восстановления — неопределенными. Генпрокуратура РФ возбудила дело по факту международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва запрашивает информацию о взрывах, но так и не получила ее.