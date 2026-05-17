Москва17 маяВести.Участник КВН и артист шоу "Однажды в России" Теймураз Тания рассказал в выпуске одного из проектов на Rutube о том, что его близкий друг, с которым он вырос, погиб в зоне спецоперации.
Юморист отметил, что многие его знакомые ушли служить в зону СВО, но не все вернулись.
В числе не вернувшихся его одноклассник, мастер спорта России и Абхазии по боксу Олег Бебия.
Мы с ним с первого по одиннадцатый класс за одной партой сидели. Мы вместе выросли, вообще не разлей вода былиприводит слова Теймураза Лента.ru
Артист отметил, что вместе с другом погибла и частичка его самого.