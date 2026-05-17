Звезда КВН Теймураз Тания заявил, что его близкий друг погиб в зоне спецоперации

Звезда КВН Теймураз Тания рассказал о потере близкого друга в зоне СВО Звезда КВН Теймураз Тания заявил, что его близкий друг погиб в зоне спецоперации

Москва17 мая Вести.Участник КВН и артист шоу "Однажды в России" Теймураз Тания рассказал в выпуске одного из проектов на Rutube о том, что его близкий друг, с которым он вырос, погиб в зоне спецоперации.

Юморист отметил, что многие его знакомые ушли служить в зону СВО, но не все вернулись.

В числе не вернувшихся его одноклассник, мастер спорта России и Абхазии по боксу Олег Бебия.

Мы с ним с первого по одиннадцатый класс за одной партой сидели. Мы вместе выросли, вообще не разлей вода были приводит слова Теймураза Лента.ru

Артист отметил, что вместе с другом погибла и частичка его самого.