08 сентября 2020 12:36

Начались съемки сериала "Медиум" с Марией Порошиной и Павлом Трубинером

Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"
Кадр со съемок сериала "Медиум"

6 сентября начались съемки нового остросюжетного детектива "Медиум" для телеканала "Россия 1". Они проходят в Санкт-Петербурге и продлятся до конца года. Картина является адаптацией успешного американского формата "Medium", неоднократного номинанта таких престижных премий, как "Золотой глобус", "Эмми", "Сатурн". В главных ролях – Мария Порошина и Павел Трубинер.

У Анны Островской, героини сериала "Медиум", счастливый брак – три дочери и заботливый муж. И из нее могла бы получиться образцовая домохозяйка, если бы не одно "но": оказалось, что Анна наделена особым даром медиума. Она слышит и видит призраков. Анна понимает, что, общаясь с мертвыми, она может предотвратить преступления и спасти жизни. Анна пытается совмещать свои необычные способности с семейным бытом, но дается ей все труднее…

Главную роль в российской версии "Медиума" исполнит звезда сериалов Мария Порошина ("Всегда говори "всегда", "Челночницы", "Берёзка"). Образ мужа Анны Евгения, ученого в области физики и математики, воплотит на экране Павел Трубинер, хорошо известный зрителям по картинам "Черное море", "Посторонняя", "Перевод с немецкого".

"Мой герой – заботливый муж и талантливый ученый Евгений Петрович Островский. Когда у Анны появляется дар медиума, он старается всячески помочь супруге объяснить ее сны и видения, выстраивает закономерность их появления. Кроме того, Евгений даже начинает писать научную работу на тему сверхъестественных способностей. Очень интересный персонаж!" – рассказал Павел Трубинер.

"Я давно хотела снять мистику, возможности образного ряда в этом жанре завораживают! Именно поэтому меня сразу зацепил сценарий проекта. Основная внутренняя доминанта сюжета и его двигатель – это эмпатия главной героини, которую играет Мария Порошина. Ее сострадание другим и невероятное упорство в борьбе за справедливость и есть главное содержание нашей работы", – отметила режиссер Елена Николаева.

Съемочной площадкой сериала станут историко-технический музей СПбПУ Петра Великого, музей истории Кронштадта, также большой блок работы пройдет на территории киностудии "Ленфильм".

культура новости съемки Россия 1 Мария Порошина Павел Трубинер