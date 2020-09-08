Начались съемки сериала "Медиум" с Марией Порошиной и Павлом Трубинером

6 сентября начались съемки нового остросюжетного детектива "Медиум" для телеканала "Россия 1". Они проходят в Санкт-Петербурге и продлятся до конца года. Картина является адаптацией успешного американского формата "Medium", неоднократного номинанта таких престижных премий, как "Золотой глобус", "Эмми", "Сатурн". В главных ролях – Мария Порошина и Павел Трубинер.

У Анны Островской, героини сериала "Медиум", счастливый брак – три дочери и заботливый муж. И из нее могла бы получиться образцовая домохозяйка, если бы не одно "но": оказалось, что Анна наделена особым даром медиума. Она слышит и видит призраков. Анна понимает, что, общаясь с мертвыми, она может предотвратить преступления и спасти жизни. Анна пытается совмещать свои необычные способности с семейным бытом, но дается ей все труднее…

Главную роль в российской версии "Медиума" исполнит звезда сериалов Мария Порошина ("Всегда говори "всегда", "Челночницы", "Берёзка"). Образ мужа Анны Евгения, ученого в области физики и математики, воплотит на экране Павел Трубинер, хорошо известный зрителям по картинам "Черное море", "Посторонняя", "Перевод с немецкого".

"Мой герой – заботливый муж и талантливый ученый Евгений Петрович Островский. Когда у Анны появляется дар медиума, он старается всячески помочь супруге объяснить ее сны и видения, выстраивает закономерность их появления. Кроме того, Евгений даже начинает писать научную работу на тему сверхъестественных способностей. Очень интересный персонаж!" – рассказал Павел Трубинер.

"Я давно хотела снять мистику, возможности образного ряда в этом жанре завораживают! Именно поэтому меня сразу зацепил сценарий проекта. Основная внутренняя доминанта сюжета и его двигатель – это эмпатия главной героини, которую играет Мария Порошина. Ее сострадание другим и невероятное упорство в борьбе за справедливость и есть главное содержание нашей работы", – отметила режиссер Елена Николаева.

Съемочной площадкой сериала станут историко-технический музей СПбПУ Петра Великого, музей истории Кронштадта, также большой блок работы пройдет на территории киностудии "Ленфильм".