Актер Иван Жидков признался, что занимался мошенничеством

Чтобы заработать на жизнь, в молодости актер Иван Жидков продавал голубую глину. Но сам он не был до конца уверен в том, что в упаковках находилась именно глина, а не простая каменная пыль. "Это была возможность хоть как-то заработать. Некоторые попытки предпринимательства, наверное", – признался актер в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

По словам Жидкова, однажды он отдыхал на Черном море и увидел огромную скалу голубого цвета. "Кто-то мне сказал: "Ваня, это же голубая глина!" Я слышал где-то, что есть голубая глина и что женщины ее наносят на лицо в виде маски. И тут же смекнул: если здесь ее целая гора – там-то, у себя в Екатеринбурге, я ее и продам!" – вспоминает артист. Недолго думая, он пошел и наколол около десяти килограммов этих камней: "В итоге я так и не понял, та ли это глина или нет, но решил, что если я поверил, что это глина, – поверят и другие". Иван измельчил ее, расфасовал по пакетам и распечатал инструкцию, которую сам и придумал.

Артист признался, что "первой подопытной" была его мама. "Она сказала мне: "Ой, ты знаешь, прямо чувствую, есть эффект, Ваня", – вспоминает Жидков. А одной женщине так понравилась эта глина, что она потом взяла еще одну упаковку. "Я получал огромное удовольствие, когда все это делал", – признался актер в беседе с Борисом Корчевниковым.