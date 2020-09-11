Алкоголизм: как понять, что вы в группе риска?

11 сентября – день борьбы с алкоголизмом. В рамках программы "О самом главном" на канале "Россия 1" Александр Мясников решил поднять эту актуальную тему, перечислив основные факторы риска, по которым можно определить, есть ли у человека проблемы с алкоголем. По его словам, на сегодняшний день медицина не знает способов вылечить человека от алкоголизма, который сам к этому не стремится. Врачи могут лишь вывести пьяницу из критического состояния, но заставить не употреблять спиртное против его воли невозможно. Поэтому, прежде всего, алкоголик должен признать, что болен.

Доктор перечислил три основные стадии алкоголизма:

- Потребление малых доз. Имеется в виду 15-19 граммов чистого спирта в день, что соответствует 40 граммам любого крепкого напитка, 150 – вина, или 300 – пива. В этом количестве алкоголь безвреден и даже может способствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Однако не надо воспринимать всерьез расхожую фразу: "алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве", ведь это всего лишь удачная шутка.

- Нездоровое потребление алкоголя касается тех, кто уже не укладывается в 40 граммов в день, но еще не пьет "на убой". Если одной бутылки водки (0,75) не хватает на неделю, это считается нездоровым потреблением, ведь по статистике в трудоспособном возрасте одно заболевание из десяти связано с алкоголем.

- Тяжелое пьянство.

Чтобы определить склонность к алкоголизму, нужно задать себе несколько простых вопросов:

- Посещала ли вас когда-нибудь мысль, что пора завязывать?

- Вас когда-нибудь критиковали за злоупотребление алкоголем?

- Случалось ли так, что после пробуждения вы сразу тянулись к рюмке?

- И чувствовали ли вы себя лучше после двух выпитых рюмок?

По словам доктора, два "да" с вероятностью 80% говорят о тяжелом алкогольном расстройстве. Специалист утверждает – допустимы только малые дозы алкоголя, ведь давно известно: пей, да дело разумей. Он призывает не губить свое здоровье и не подвергать риску жизнь своих близких: не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не брать в руки оружие. "Помните: алкоголизм был есть и остается бичом человечества, с которым надо справляться", – заключает Мясников.