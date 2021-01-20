Секреты жизнелюбия Ингеборги Дапкунайте. Ко дню рождения актрисы

"Море прибалтийского шарма и обаяния" – так говорят об Ингеборге Дапкунайте ее поклонники. 20 января актриса театра и кино, телеведущая празднует свое 58-летие. Хрупкая и солнечная, интеллигентная и искренняя – когда она появляется на экране или выходит на сцену, от нее сложно оторвать взгляд. За жизнью Дапкунайте следит более 180 тысяч подписчиков в Instagram, и ее радостная улыбка всем поднимает настроение. Что помогает Ингеборге сохранять жизненную энергию и неиссякаемый оптимизм? Об этом мы расскажем в нашей подборке, приуроченной ко дню рождения актрисы.

Роли в кино и на сцене

Некоторым актерам бывает очень тяжело выйти из образа, роли буквально "пристают" к ним, сильно влияют на их настроение и самочувствие. Ингеборгу Дапкунайте к таким артистам не отнесешь. В одном из интервью она говорила, что сразу же забывает текст, как только заканчиваются съемки сцены или закрывается спектакль. "У меня есть знакомый режиссер, который говорит: если я это не сниму, я сойду с ума. У меня потребности высказаться нет. И к ролям я не прирастаю, просто они для меня – эмоциональный путь, который я прохожу – и меняюсь", – рассказывала актриса.

Развязная Кисуля в "Интердевочке", чопорная англичанка миссис Хадсон в сериале "Шерлок Холмс", застенчивая Катя Измайлова в "Подмосковных вечерах", жена комдива Котова в "Утомленных солнцем" – Ингеборга Дапкунайте играла самых разноплановых героинь. Впрочем, ей по плечу не только женские роли. Так, она мастерски исполнила роль князя Мышкина в постановке "Идиот" по роману Достоевского. Необычен сам жанр спектакля – черная клоунада. О том, как ей удалось перевоплотиться в известного литературного персонажа на сцене, можно узнать из сюжета "России 24".

Жизненная философия

Со стороны кажется, что Ингеборга Дапкунайте попросту не может испытывать негативных эмоций. В видеоинтервью и на многочисленных снимках, сделанных во время пресс-конференций, она появляется с обаятельной широкой улыбкой на лице. Однако это не значит, что жизнь актрисы абсолютно безоблачна. Как и любой другой человек, она сталкивается с жизненными трудностями. Но знаменитость считает, что долго переживать из-за них не нужно.

"А проблемы – они, конечно, случаются... И трудности бывают, и плохое настроение. Но, мне кажется, не стоит на этом зацикливаться. Жизнь – очень короткая штука", – цитирует Дапкунайте одно из звездных изданий.

Кроме того, Ингеборга рассказывала, почему старается сдерживать отрицательные эмоции. Она верит, что, чем больше негатива выплеснуть, тем сложнее будет потом разобраться с ним. Обычно она старается переключить свое внимание на другой вопрос.

Помощь людям

Актриса много лет занимается общественной деятельностью. Вот уже более 14 лет Ингеборга Дапкунайте является сопредседателем попечительского совета фонда помощи хосписам "Вера". Фонд тесно сотрудничал с государственными структурами, и благодаря его работе удалось изменить систему хосписов в столице и само отношение общества к таким организациям. "Когда мы только начинали, люди не очень понимали, кто мы и что такое паллиативная помощь, и вообще слово "хоспис" наводило ужас". – рассказывала актриса в одном из интервью. Также Ингеборга затронула тему благотворительной деятельности в эфире канала "Россия 1".

Занятия спортом

Идеальная фигура Ингеборги Дапкунайте – предмет восхищения поклонников. Актриса пьет 1,5-2 литра чистой воды в день и придерживается принципов правильного питания: в ее меню много овощей и фруктов. Кроме того, актриса ведет активный образ жизни и много занимается спортом. Каждое утро раньше Дапкунайте начинала с растяжки, позже переключилась на поднятие тяжестей. Она совмещает приятное с полезным: любит пешие прогулки, увлекается планеризмом и лихо катается на роликовых коньках. Не обходится Ингеборга и без регулярных посещений спортзала. Видео с впечатляющими тренировками периодически появляются в ее соцсетях и собирают множество лайков.

Хобби

Когда началась пандемия коронавируса и все, включая звезд шоу-бизнеса, стали больше времени проводить дома, поклонники с удивлением узнали, что Ингеборга Дапкунайте любит вязать. Артистка рассказывала, что для нее это успокаивающее занятие сродни медитации. В своем Instagram она ввела особую рубрику #вяжемсингеборгой.

Ингеборга периодически записывает короткие видео, в которых вяжет крючком забавные "полушапки" и "полушарфы" и делится веселыми историями из жизни: например, о том, как встречала однажды Новый год вместе с администратором и сторожем в варшавской гостинице. Особое впечатление на поклонников Дапкунайте произвел рассказ о гостеприимстве жителей Буэнос-Айреса: совершенно незнакомые люди были готовы показать Ингеборге всю красоту города. В результате теперь столицу Аргентины она считает одним из самых любимых городов на земле.

Кстати, 19 января актриса поделилась интересным фактом в своем Instagram. Оказывается, ее день рождения уже состоялся. Однако празднует она его дважды по определенной причине. "Я родилась 19 января поздно где-то в 23:30, Мама посмотрела на часы. А записали уже 20-го. Так что оба дня праздник" – написала Дапкунайте и поблагодарила поклонников за поздравления. Мы присоединяемся к ним и поздравляем замечательную актрису с днем рождения!