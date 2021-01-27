Шнуров пожаловался в полицию на Пригожина

Музыкант Сергей Шнуров пожаловался в полицию на продюсера Иосифа Пригожина. Причиной послужили угрозы второго. Об этом рассказал адвокат лидера "Ленинграда»" Алексей Добрынин.

В отношении Пригожина может быть возбуждено уголовное дело, если проверка докажет состав преступления. Добрынин в беседе с РИА Новости обратил внимание на то, что Сергей Шнуров реагирует на все в рамках правового поля.

Иосиф Пригожин, в свою очередь, считает, что таким образом рок-музыкант хочет пропиариться. Продюсер отметил, что Шнурова для него не существует, сообщает "360".

В конце прошлого года Иосиф Пригожин в интервью StarHit заявил, что готов применить физическую силу по отношению к музыканту. Связано это с тем, что Шнуров опубликовал стихотворение, в котором содержалась критика в адрес продюсера и его супруги Валерии за дорогостоящий отпуск. Пригожин отметил: когда задевают его жену, он готов "треснуть по башке".

К слову, Шнуров уже не раз привлекал внимание своими стихотворениями. Например, в ноябре прошлого года на музыканта подал в суд его коллега Юрий Лоза.