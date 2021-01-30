"Чей туфля?" – как рождались знаменитые фразы из комедий Гайдая

Легендарные комедии Леонида Гайдая не зря называют фильмами "на все времена". Искрометный юмор, уникальные режиссерские находки, неподражаемые актерские работы – мастер точно знал, как подобрать ключ к сердцам миллионов зрителей, которые на протяжении многих десятилетий не устают вновь и вновь пересматривать и цитировать его картины. Именно кинохиты Гайдая, по результатам недавнего опроса Института современных медиа, признаны самыми любимыми советскими комедиями среди россиян. В день рождения режиссера мы решили вспомнить, как рождались его знаменитые ленты и откуда взялись в них некоторые фразы, ставшие впоследствии крылатыми.

К примеру, сцена со словами "Огласите весь список, пожалуйста!", которую в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" произносит один из алкоголиков и тунеядцев, основана на реальных событиях. Эта история произошла с самим Гайдаем во время службы в армии, когда к ним в часть приехал военком и задал вопрос: "Кто в артиллерию? Кто во флот?" Будущий режиссер на все вопросы отвечал: "Я!", на что военком рассердился и заявил: "Да подождите вы, дайте огласить весь список!"

Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

А на съемках эпизода у пивного киоска, где Трус со словами "Жить, как говорится, хорошо!", делает глоток пива, Георгий Вицин наотрез отказался пробовать алкоголь, поскольку был совершенно непьющим. Поначалу ему решили заменить напиток на сироп шиповника, но режиссер вскоре понял, что зритель увидит фальшь. После нескольких дублей актер все же согласился перейти на пиво. Ну а легендарная фраза Вицина – "Чей туфля? А, мое. Спасибо!" – и вовсе была абсолютным экспромтом артиста. Гайдай всячески приветствовал актерские импровизации и наиболее удачные старался использовать в кадре.

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Перед выходом на экран комедии "Бриллиантовая рука" режиссеру пришлось вносить в окончательный монтаж множественные правки от Госкино. Часть сцен была вырезана, а некоторые фрагменты переозвучены. К примеру, управдом в исполнении Нонны Мордюковой, обращаясь к жене Семена Семеновича Горбункова, должна была произносить фразу: "Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу". Однако цензоры рекомендовали заменить слово "синагога" – с тех пор Горбунков, по предположению управдома, ходит к любовнице.

Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Актеры рассказывали: когда съемки фильма "Кавказская пленница" еще продолжались, многие припоминали Владимиру Этушу фразу товарища Саахова: "Шляпу сними", которая родилась у него прямо на площадке. А подсобные рабочие постоянно приветствовали друг друга словами "Бамбарбия! Кергуду!". Заметив это, Леонид Гайдай произнес: "Если рабочие смеются, значит, будет смеяться вся страна!" Собственно, так оно и вышло.

В первоначальном варианте знаменитую фразу Балбеса "А в соседнем районе жених украл члена партии!" должен был произносить герой Фрунзика Мкртчяна, но при чтении сценария чиновники потребовали убрать эти слова. По мнению высокопоставленных лиц, это могло оскорбить партийную верхушку. Тогда Юрий Никулин, сославшись на кавказский акцент Мкртчяна, посоветовал Гайдаю передать эти слова его герою. Оказалось, что дело совсем не в интонации, а в персонаже. В устах Балбеса, сплевывающего арбузные семечки, фраза о члене партии прозвучала настолько глупо, что казалась его очередной выдумкой и никак не очерняла партийных функционеров. Как, впрочем, и другие высказывания, произнесенные легендарной троицей. К примеру, "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!".

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Картину Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" цензура оценивала с особенной строгостью, ведь речь в ней шла об исторической личности государственного масштаба. В частности, изначально на вопрос Бунши в образе царя – "За чей счет этот банкет? Кто оплачивает это изобилие?" – звучал ответ: "Народ, батюшка, народ". Но худсовет решил, что это слишком явная ирония над советской властью, и комедия вышла с фразой: "Во всяком случае, не мы". А в сцене приема шведского посла, царь-Бунша в исполнении Юрия Яковлева произносит не "За мир и дружбу", как предполагалось изначально, а знаменитую – "Гитлер капут!". Ну а концовка фразы Жоржа Милославского "Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе... Если, конечно, они у вас есть" была придумана Леонидом Куравлевым прямо во время съемок и прочно вошла обиход советских граждан.

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Героев комедий Гайдая любят и помнят, его фильмы с годами не устаревают, а, напротив, завоевывают все новых почитателей. Недавно стало известно, что в России скоро появится первый онлайн-музей Леонида Гайдая. Его посетители смогут принять участие в интерактивной игре, в процессе которой у них появится возможность ближе познакомиться с биографией режиссера. Как отмечают создатели музея, этот проект на сегодняшний день единственный, полностью посвященный мастеру советского комедийного кино.