Здоровья и оптимизма: Королева, Николаев и Винокур поздравили Льва Лещенко

В понедельник, 1 февраля, празднует день рождения народный артист РСФСР Лев Лещенко. Артисту исполнилось 79 лет. Его поздравили друзья и коллеги.

"С очередным годом тебя, друг! Живи долго!" – поздравил Лещенко в Instagram сатирик Владимир Винокур, с которым певца связывают десятилетия дружбы.

К поздравлениям в комментариях присоединилась певица Наташа Королева. Кроме того, с наилучшими пожеланиями к Лещенко обратилась жена модельера Валентина Юдашкина Марина.

"Здоровья и долгих лет жизни! Радуйте нас своим творчеством", – написала она.

Счастья, здоровья и оптимизма пожелал певцу его коллега по сцене Игорь Николаев.

В честь 79-летия певца Вести.Ru вспомнили лучшие песни в его исполнении.