Мария Максакова вспомнила, как мать пыталась поссорить ее с Вороненковым

В 2015 году Мария Максакова впервые вышла замуж. Ее супругом стал бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. В программе "Судьба человека" на канале "Россия 1" оперная певица сообщила, что ее мать Людмила Максакова пыталась очернить ее в глазах жениха.

По словам Марии, она добилась того, чтобы ее возлюбленный встретился со своей мамой в Петрозаводске. Однако Вороненков так и не помирился с ней. После этого политик заметил, что теперь настало время пообщаться и с матерью Максаковой. Сначала их отношения складывались неплохо: певица и ее избранник ходили в гости к Людмиле Васильевне, с удовольствием беседовали с ней. Но однажды Мария вышла из комнаты, а, когда вернулась, заметила, что у ее мамы был "такой ироничный вид".

"И надо сказать, что она даже в лице изменилась после фразы Дениса на 180 градусов. Он говорит: "Марусек, тут твоя мама говорит, что не надо с тобой связываться, потому что ты..."", – вспомнила артистка. Она так и не произнесла вслух то слово, которым за глаза охарактеризовала ее мать, но дала понять, что оно было неприятным.

Людмила Васильевна, как добавила Мария, попыталась замять ситуацию и сообщила, что ничего подобного не говорила, а всего лишь повторила строчку из арии из оперы Верди "Риголетто". "Я сказала, что сердце красавиц склонно к измене и к перемене, как ветер мая", – цитирует свою мать Максакова. Однако Вороненков настаивал на том, что народная артистка РСФСР имела в виду именно то слово, которое так и осталось непроизнесенным.

После этого Мария поняла, что для политика важна лишь она, а мнение всех остальных для него является второстепенным. "Он ко мне относился просто как к царице", – подытожила Максакова. В 2016 году у нее и Вороненкова родился сын Иван.

Напомним, в 2017-м политик был убит в Киеве. "Денис был для меня всем, я не могла без него", – рассказала Мария Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". Смотрите новый выпуск прямо сейчас.