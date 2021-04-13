Хрустальный голос "Песняров": у Борткевича были большие планы

Его голос звучит в любимых многими поколениями песнях "Алеся", "Беловежская пуща", "Березовый сок"... В Белоруссии на 72-м году жизни скончался солист ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич. Вокалом он начал заниматься с детства, пел в хоре Дворца пионеров, потом в ансамбле при консерватории, а в семидесятых, а затем и в начале 2000-х, в золотом составе "Песняров".

"Певцу, чтобы его слушали, в голосе нужно иметь что-то свое", — это слова Леонида Борткевича. В его голосе звучат хрупкость, нежность, проникновенная красота — хрустальный голос золотого состава.

"Обаяние голоса — ему даже не надо было плясать. Человек просто становился, пел и все было чудненько — это самое главное!", — отметил музыкант ВИА "Песняры" Вадим Косенко.

"Его голос олицетворял "Песняров". Он очень талантливый человек, по которому сейчас скорбят много людей", — подчеркнул заслуженный артист России Владимир Пресняков.

Александрина — первый кирпичик в несокрушимой популярности "Песняров". Когда Владимир Мулявин услышал Борткевича на институтском капустнике, тот отлично рисовал и вообще-то учился на архитектора.

"Он говорит: "Давай, я хочу тебя проверить, мне нужен солист. Он за ночь написал эту песню, и я уже ее через пару дней исполнял в колонном зале Дома союзов, то есть так быстро все получилось", — делился воспоминаниями Борткевич.

Тут же трехмесячные гастроли на Дальний Восток и оглушительная любовь зрителей. Борткевич вспоминал: пока весь город не придет на концерт, не уезжаем.

"Он выдающийся вокалист, артистический. К нему зрители тепло относились. В нем было что-то, что притягивало любого человека", — отметил народный артист России Юрий Маликов.

"Леонид Борткевич — это человек, который достаточно образован был, предметный очень, глубокий. Уход таких людей всегда большая печаль", — высказал свое мнение народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Дисциплина в золотом составе была железная. Мулявин "гонял музыкантов, как командир солдат" — это тоже цитата. Мастерство и традиции — чего только стоит фирменный свист из песни "Косил Ясь конюшину".

"Манеры, обаяние, харизма придавали особый, натуральный белорусский колорит всем песням, которые он исполнял, которые стали популярны", — рассказал солист ВИА "Сябры" Анатолий Ярмоленко.

"Алеся" — эту песню однажды заказала на радио легендарная гимнастка Ольга Корбут. Потом с Леонидом Борткевичем они встретились в самолете по пути на гастроли. Их свадьба была праздником союзного значения. Пара вместе эмигрировала в США, но в 2000-м Борткевич вернулся ради своих "Песняров".

"Березовый сок" прозвучала на концерте "Золотой шлягер". Зал услышал композицию и встал. С "Песнярами" Борткевич играл три года, затем создал одноименную группу. Новый состав успешно гастролировал до пандемии. Большие планы были и на этот год...

Певца похоронят в его родном Минске.